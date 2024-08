Nuovo Title sponsor per la Pallavolo Casciavola e due nuove giocatrici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024)(PIsa), 5 agosto 2024 - Dopo quattro stagioni vissute al meglio, due playoff conquistati con la Serie C, un titolo under 18 portato a casa nella scorsa stagione, oltre ad un secondo e terzo posto nelle due annate precedenti, PediaTuss saluta la maglia rossoblù. Il Gruppo Pediatrica però rilancia e dopo essere stato l'artefice principale degli importanti lavori di ristrutturazione del PalaPediatrica di Via Pastore a, lancia sulla divisa della prima squadra partecipante al prossimo campionato di serie C, VeroDol CBD, un prodotto tuttoche avrà grande impatto nel suo mercato specifico.- Si tratta di una crema gel lenitiva e rinfrescante a base di CBD naturale e beta-cariofillene (WINMIX) nel giusto rapporto, arnica, artiglio del diavolo, escina fitosomiale ed estratto di capsico. Arricchita con mentolo e canfora.