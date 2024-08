Nuoto ipotesi ritiro per Gregorio Paltrinieri | Mi sarebbe piaciuto lasciare da vincente prossima stagione in forse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Spettacolare. Immenso. Sensazionale. Unico. Meraviglioso. Infinito.anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha scritto (e potrà ancora farlo) pagine di storia delitaliano e non. Un argento e un bronzo già in bacheca per il fuoriclasse emiliano che prosegue in una carriera senza precedenti, e sempre con il sorriso sulle labbra. Tanti aggettivi, tutti meritati. Solo uno, prima o poi, sarà da archiviare. Stiamo parlando di “infinito”. Anche “Greg” ahinoi, dovrà decidere di fermarsi e appendere la cuffia al chiodo. Per il momentosi divide tra la soddisfazione dei risultati ottenuti e una carriera che inizia a imboccare la sua fase conclusiva. Due medaglie dalla vasca.