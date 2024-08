Non ci credo Olimpiadi Alice D’Amato in lacrime | piange anche la giornalista dopo l’Oro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giornata del 5 agosto indimenticabile per l’atleta italiana alleha vinto meritatamente la medaglia d’oro nella finale della trave, parliamo di ginnastica artistica, e la reazione di una commentatrice ha fatto il giro della rete. Infatti, il video in questione non è circolato solamente in Italia maall’esterola pubblicazione sul social network X. Allein corso di svolgimento a Parigi,ha vintoe tutti sono rimasti increduli ed entusiasti per questo traguardo impensabile alla vigilia. La commentatrice, quando si è accorta che la cinese Yaqin Zhou e l’altra azzurra Manila Esposito erano alle sue spalle, ha iniziato ad urlare per la gioia mostrando un atteggiamento molto spontaneo. Leggi: “Non tornare a casa”.