Mollicone | Stragi neofasciste? No teorema contro la destra E il direttore dell’Unità lo difende

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico(FdI), è di nuovo al centro di polemiche per le sue recenti dichiarazioni sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e oltre 200 feriti). “Strage neofascista? – ha detto– No. È solo undei giudicila”. Il 4 agosto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito che non solo la strage di Bologna, come accertato in sede giudiziaria, fu opera di neofascisti, ma che lo fu anche la strage del treno ‘Italicus’, avvenuta nella notte fra il 3 e il 4 agosto 1974 – morirono 12 persone per un attentato. Persino il presidente del Senato, l’ex neofascista Ignazio La Russa, ha stigmatizzato la strage dell”Italicus’ come di matrice nera. Federicoinvece no. Lui è convinto che l’opinione pubblica italiana sia stata ingannata per mezzo secolo.