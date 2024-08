Meloni ha bisogno di una pausa estiva per riprendersi dai tanti errori di questi mesi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nei giorni di vacanza pugliese, Giorgiaavrà la possibilità di fare un reset importante diultimiin cui ha inanellato una serie di. Quello meno pesante e più recente è di avere abboccato alle panzane anti-gender della federazione del pugilato guidato da un uomo di Vladimir Putin, perdendo tempo dietro alle boxer presunte transgender. Attaccando le autorità sportive appena ha messo piede a Parigi proveniente dalla Cina. E mentre era a Pechino, in visita di Stato, ha fatto pubblicare una lettera inviata a Ursula von der Leyen per confutare che in Italia la libertà di stampa non è in pericolo e che a mestare nel torbido siano alcuni giornali che le fanno la guerra. Come se la presidente della Commissione non sapesse le cose, non avesse canali autorevoli per distinguere Roma da Budapest.