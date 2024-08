Materie prime per la sicurezza nazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Canè Di sicuro abbiamo sbagliato prima. Superficialità e ingordigia. La cinica opportunità di comprare a costi irrisori da latitudini in cui lavoro e schiavitù sono separati da un confine sottilissimo. La presunzione che sempre e comunque un mondo globale avrebbe garantito tutto a tutti, da qualunque luogo provenissero le risorse. Il problema è che gran parte di quel tutto, la più strategica, quella del presente tecnologico e del futuro green, viene dalla Cina. Con cui abbiamo chiuso la scivolosa Via della Seta per aprire quella virtuosa del dialogo e dell’interscambio alla pari. Il che conferma che la Cina resta grande partner commerciale, ma non per questo è un Paese amico.