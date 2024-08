LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si chiude il terzo round le azzurre risalgono la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26 Restano davanti le cinesi Quan e Chen, rispettivamente prima e seconda con 344.45 e 298.95. 11.23inle, Sarah Maria di Jodoin è sedicesima mentre Maia Biginelli ventunesima. 11.20 Sicon il 58.80 della brasiliana Oira ildei cinquedella piattaforma 10 metri femminile. 11.17 Mancano cinque atlete perre il. 11.14 57.60 per la messicana Orozco che si peggiora rispetto ai primi due. 11.11 E’ stato fino a qui il migliore dei trequello eseguito dalla italo-canadese. 11.10 Triplo e mezzo ritornato per l’azzurra (3.2 di difficoltà) che trova un buon 62.40 che le dovrebbe permettere di recuperare qualche posizione al termine di questo. 11.09 Tocca di nuovo a Sarah di Maria Jodoin. 11.08 Brutto errore per la dominicana Garza che riceve un 25.