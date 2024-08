LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Desalu e Tortu in semifinale nei 200! Attesa per Battocletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 20.39: Obiena supera 5.85 dopo aver sbagliato a 5.70 20.38: Anche Sasma supera 5.85 20.37: Karais e Marschall superano 5.85 e restano in corsa 20.36: Primo lancio di Osakue a 63.11 20.35: Lo statunitense Lyles spingendo solo un po’ nel rettilineo finale supera il turno vincendo con 20?19, secondo De Grasse con 20?30, terzo Uzawa con 20?33 20.32: Noah Lyles al via nell’ultima batteria dei 200. Questi i protagonisti: 2 832 AFRIFAH Blessing Akwasi ISR 26 OCT 2003 19.96 20.46 22 3 1226 REAIS William SUI 4 MAY 1999 20.24 20.27 21 4 952 UZAWA Towa JPN 25 NOV 2002 20.23 20.26 16 5 903 LEVELL Bryan JAM 23 DEC 2003 19.97 19.97 62 6 1328 LYLES Noah USA 18 JUL 1997 19.31 19.53 1 7 453 De GRASSE Andre CAN 10 NOV 1994 19.62 19.98 5 8 1251 YANG Chun-Han TPE 1 JAN 1997 20.23 20.46 47 20.