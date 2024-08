Le Borse stanno crollando | l' alba da incubo sui mercati cosa c' è dietro il panico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il report sui dati sull'occupazione americana alimenta timori di recessione. E i primi segnali di timore suiarrivano dall'Oriente dove lehanno aperto in netto calo. La Borsa di Tokyo crolla oltre il 7% dopo i primi scambi del lunedì. L'indice Nikkei 225 perde 7.03%, o 2,523.23 punti, a 33,386.47, mentre il Topix il 7.49%, o 190.01 punti, a 2,347.59. E dagli Stati Uniti i segnali sono poco incoraggianti. I future sui listini di Wall Street sono in forte calo, proseguendo il trend negativo delle ultime sedute innescato dai timori di una recessione. I future sul Nasdaq, già in correzione, perdono il 2,6%, quelli sullo S&P 500 arretrano dell'1,6%. Forti criticità anche sul fronte dei Bitcoin: negli ulti tre giorni il mercato delle criptovalute ha visto andare in fumo 313 miliardi di dollari con il calo dei listini azionari.