La storica Ponzani | La politica non deve rileggere il passato Serve più rispetto

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per Michela, 46 anni, docente di Storia contemporanea a Roma Tor Vergata, la memoria delle stragi italiane – da quelle nazifasciste del 1943-45 a quelle degli anni Settanta-Ottanta al culmine della strategia della tensione – pongono una sfida al Paese e a chi lo guida: "Fare tesoro dell’immenso lavoro degli storici, che operano su documenti e atti, e rinunciare a ogni tentativo di depotenziarne la lettura". La "matrice nazifascista" può essere "attribuita secondo sentenze", come fanno la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa? "No, perché le sentenze stabiliscono una verità processuale, e la verità si accerta – mica si attribuisce. Il senso delle istituzioni dovrebbe evitare sgrammaticature così evidenti, come anche gli attacchi ai familiari delle vittime".