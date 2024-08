La storia di Pavel Kushnir pianista russo morto in carcere mentre faceva sciopero della fame e della sete

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Èinil, arrestato per aver protestato contro il conflitto in Ucraina con alcuni interventi su YouTube. Lo ha reso noto Irina Levina, madre del musicista. La data effettivamorte è sconosciuta, ma pare sia avvenuta prima del maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Occidente. Secondo quanto riferito dalla donna, le autorità le hanno notificato che il figlio è deceduto in un centro di detenzione a Birobizhan, nell'Estremo Oriente, per uno. La notizia non è stata confermata da fonti ufficiali russe. Olga Romanova, capo in esilio di una Ong che difende i diritti dei detenuti russi, è sicura chesia deceduto: “Abbiamo ricevuto lettere dai suoi compagni detenuti, non ci sono più dubbi sul fatto che sia”, ha detto l’attivista.