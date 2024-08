La Notte della Taranta 2024 Angelina Mango a Melpignano | Sono carica non mancate

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 agosto 2024) È con un post social sui canali ufficiali del Concertone cheha annunciato la sua partecipazione alla. L’artista sarà, infatti, sul palco del Concertone diil prossimo 24 agosto “Sarò ospite allain Puglia. Non vedo l’ora,molto, è una grandissima cosa, un grandissimo onore per me partecipare, quindi non!”. Cosìnel video con cui ha ha invitato il popoloa partecipare all’evento tra i più attesi dell’estate. Foto da Ufficio StampaIl maestro concertatore Shablo ha scelto l’artista rivelazione delper celebrare il temaventisettesima edizione: generazione. Dieci dischi di platino all’attivo, a cui si aggiungono tre Ori,conta oltre 579 milioni di stream audio e video.