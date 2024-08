Jennifer Lopez e Ben Affleck gelo tra i due | Non si parlano più

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non sono rapporti amichevoli quelli trae Ben: le linee di comunicazione sono state chiuse ed è complicato elaborare un accordo di divorzio tra le partie Ben: divorzio in corso? Il punto Secondo le fonti che hanno un contatto diretto con TMZ, J Lo e Ben non si, neanche al telefono al punto che si procede lentamente verso il divorzio. Ilnella relazione tra l’attore e la cantante che mette un muro per chiudere il matrimonio, vincolato da un accordo matrimoniale nel quale l’unico vantaggio è che loro divideranno la vendita della villa di Beveryl Hills. Le fonti raccontano al magazine oltreoceano che non hanno ingaggiato avvocati ma si sono rivolti ai rispettivi business managers, che si stanno occupando delle risorse economiche dietro al divorzio.