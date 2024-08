Isola dei Famosi ex gieffina diventa opinionista? Il piano per la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non ci sono dubbi che la grande sorpresa del palinsesto Mediaset della prossima stagione televisiva sia la conferma dell’dei. Il reality, d’altronde, è reduce da un’davvero difficile che è stata caratterizzata dagli ascolti più bassi di sempre. Si pensava quindi all’archiviazione, ma invece Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare un’altra occasione al programma. Ci saranno naturalmente dei cambiamenti, tra cui si vocifera l’arrivo di un’extra gli opinionisti.dei: arriva un’extra gli opinionisti? L’imperativo della prossimadell’deiè riscattarsi. I vertici, non a caso, devono dimenticare la scorsa stagione e ricominciare dalle cose positive del reality. Non sarà un compito facile, ma con i dovuti cambiamenti il programma potrebbe tornare grande.