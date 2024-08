Immobili i costi in Toscana Quelli con piscina arrivano fino al 70% in più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – In, una casa conpuò costareal 70% in più rispetto ad un'abitazione priva di questo comfort. È quanto emerge da un'indagine di Idealista, che ha messo a confronto i prezzi di annunci di, escluse le ville, con e senza. Poche, però, le case in vendita di questo tipo sul portaleare: solo l'1% degli annunci include una, ad eccezione di Pisa, dove la percentuale sale al 3%. Quanto costano in più le case conTra i 107 capoluoghi monitorati, Firenze si distingue con un sovrapprezzo del 70% per le case con, superiore alla media italiana del 65%.