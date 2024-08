Il Cavaliere dei Sette Regni | disponibile su Amazon il libro di George R R Martin da cui sarà tratta la serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024) Suè attualmente possibile trovare ilIldei, diR.R., dal quale verràla nuova. Partendo dallo smisurato successo ottenuto dalla, sia televisiva che letteraria, de Il Trono di Spade,R.R.ha deciso di concentrare parte, se non tutte, delle proprie energie creative nella realizzazione di altri progetti sul piccolo schermo, così da ampliare ed amplificare ulteriormente il fenomeno in questione, proseguendo lungo una strada che parte dalla carta stampata, per poi trasformarsi in una fruizione del tutto differente ma altrettanto potente. È questo il caso degli spin-off usciti, cambiati, e confermati in seguito, alla ricerca di un pubblico ancora voglioso di approfondire il mondo di Westeros e la sua storia. In