Ibiza | Gruppo cerca di evitare un conto di 12 300 euro inventandosi un amico immaginario arrestati

(Di lunedì 5 agosto 2024) La polizia diha arrestato sei persone, tra cui un uomo britannico e cinque donne di varie nazionalità, dopo che ilhato didi pagare undi 12.300in un ristorante di lusso. Hanno sostenuto che un, responsabile della prenotazione e del pagamento, aveva improvvisamente lasciato il locale. Il, composto da un uomo di 77 anni e cinque donne tra i 24 e i 39 anni, provenienti da Argentina, Grecia e Polonia, ha affermato che il presuntopagatore fosse uscito per una telefonata urgente e non fosse più tornato. Nonostante le loro affermazioni, il personale del ristorante ha contattato immediatamente la polizia. La Polizia Nazionale spagnola è intervenuta rapidamente, constatando che non vi era alcun altro commensale responsabile del pagamento.