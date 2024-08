House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

Con il finale di House of the Dragon oramai alle spalle, la serie tv House of the Dragon seems già lanciata verso il futuro. Si, ma quante stagioni conterrà questo futuro? Ad offrire un aggiornamento importante sul prequel di Game of Thrones, o meglio sul futuro della serie, è stato il co-creatore dello show Ryan Condal, e l'occasione è arrivata da un'intervista riportata in rete dal the Hollywood Reporter. Dopo aver risposto ad una serie di domande "scottanti" riguardanti un finale di seconda stagione di House of the Dragon non esattamente emozionante, Condal ha riferito che la produzione della terza stagione partirà all'inizio del 2025, che questa conterà 8 episodi, ma soprattutto che i piani prestabiliti prevedono un arco temporale lungo ben quattro stagioni. House of the Dragon è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George RR Martin.