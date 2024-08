Guida TV Sky Cinema e NOW | To Catch A Killer - L' uomo che odiava tutti Lunedi 5 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "To- L'che", un thriller intenso con Shailene Woodley nei panni di un'agente di polizia dal passato problematico, reclutata dall'FBI per catturare un assassino che terrorizza la città. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, è in programma "Il tenente ottomano", un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett ambientato alla vigilia della Grande Guerra, che segue un'infermiera americana in missione medica nell'Impero turco.Su SkyCollection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "I delitti del BarLume - Il telefono senza fili", l'ultimo film tratto dai romanzi di Marco Malvaldi.