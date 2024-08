Follia a Rimini 76enne pestato a sangue per aver portato in spiaggia il suo cagnolino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un caso di inspiegabile e intollerabile violenza è stato denunciato nel pomeriggio di Sabato 6 Agosto da un anziano signore che, intorno alle 16, si era recato ininsieme al suo. Secondo le ricostruzioni, ilstava passeggiando sullacon il suo amico a quattro zampe quando sarebbe stato avvicinato da un addetto alla sicurezza della. “L’uomo addetto al salvataggio“, ha raccontato la vittima dell’aggressione, “una volta sceso dalla torretta, con fare minaccioso mi ha detto dimi già avvertito in passato che non potevo portare il cane in, invitandomi ad andare via. Gli ho risposto che me ne sarei andato“. Nonostante questo, secondo la testimonianza dell’anziano, proprio mentra stava prendendo in braccio il suol’addetto alla sicurezza lo avrebbe aggredito con brutale violenza.