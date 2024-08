Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Gudmundsson a un passo Tessmann ‘prigioniero’ degli agenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 - Albertsi avvicina inesorabilmente alla. La giornata di ieri è stata ancora una volta importante, con Daniele Pradè che ha limato ulteriormente le distanze. Formula chiara, l'unica possibile per cautelarsi in caso di brutte sorprese sul fronte giudiziario (sentenza attesa a novembre, ma il giocatore è stato assolto in primo grado). Prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni (una delle quali legate a un numero congruo di presenze). 5 milioni di euro subito, 20 la prossima estate. Il Genoa è ormai sul punto di stringere la mano ai dirigenti viola. Non può più chiedere i 30 milioni che voleva a gennaio e non troverà nessuno (nemmeno l'Inter) che comprerà l'attaccante a titolo definitivo.