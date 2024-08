Evitare l’escalation | perché l’Iran fiaccato da anni di crisi e sanzioni ha bisogno di non interrompere i rapporti con l’Occidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)risponderà a Israele con “un’azione seria e deterrente con forza, determinazione e fermezza”, ma “non cerca di aumentare le tensioni nella regione”, ha detto questa Nasser Kanani, portavoce del ministero degli Esteri. La Repubblica Islamica sa di dover ponderare una reazione che possa dimostrare alla propria opinione pubblica che è in grado di reagire all’uccisione di Ismail Haniyeh ma, alle prese con una lunga e profondaeconomica e di consenso politico, il regime sa di non poter aprire un conflitto con Tel Aviv che coinvolgerebbe l’intera regione, le costerebbe molto in termini finanziari e bloccherebbe il percorso “riformista” affidato al neo-presidente Masoud Pezeshkian.