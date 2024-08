Errani e Paolini il trionfo vale doppio Dalla super coppia la vittoria più bella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) dall’inviato Questo è l’oro della rivoluzione dal basso, del potere ai piccoli, della volontà che piega il destino e lo fa diventare storia, perché di questo stiamo parlando, di due giorni storici: mai il tennis italiano aveva avuto un oro e un bronzo nella stessa Olimpiade, e invece dopo Musetti, le due gemelle diversehanno fatto qualcosa di più che scrivere un risultato destinato a restare immortale. Dietro la, no, dietro ildi queste due piccole e indomabili campionesse c’è l’onda di tutti quelli che nella vita non hanno avuto lo stesso talento dei fenomeni, ma non per questo si sono arresi. Di quelli che stanchi di sentirsi dire ’non si può’ si sono riti e si sono detti in silenzio, ad ogni palla rimbalzata storta, no, io stavolta ce la faccio.