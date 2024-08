Discarica a cielo aperto a Paperino Esposto dei residenti al Comune | Rifiuti serpenti e rischio incendi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sterpaglie ed erba alta nascondono auna vera e propria, forse dimenticata. Siamo in via del Pozzo, poco dopo il cimitero, dove si trovano due terreni sequestrati nel 2017 proprio perché, all’epoca, trasformati da terreni ad uso agricolo a discariche abusive. Ad oggi, dopo sette anni, i due terreni, che sono stati recintati lo scorso gennaio, si trovano completamente in stato di abbandono, con l’erba che cresce e idi ogni genere ancora lì. "Ci sono scarti edilizi – spiegano gli abitanti delle case adiacenti ai terreni - un centinaio di estintori, due auto di dubbia provenienza, camper e roulotte. Senza contare la vegetazione che ormai invade anche la nostra proprietà, con la conseguente massiccia presenza di topi e altri animali".