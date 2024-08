Diplomazia degli ostaggi Le due facce della medaglia spiegate da Lucas

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) Idrocarburi e ora: le esportazioni russe sono in forte crescita. L’Occidente non è riuscito ad applicare sanzioni efficaci contro petrolio, gas e carbone russi. Ora ha dato una spinta alla nuova industria del Cremlino: i rapimenti. E ha speso le sue scarse forze politiche su una questione umanitaria di alto profilo piuttosto che sull’unica questione geopolitica che conta: l’Ucraina. Queste tristi conclusioni offuscano la felice notizialiberazione di 16 persone detenute in Russia e (in un caso) in Bielorussia, scambiate con otto russi, che vanno da un assassino a clandestini sotto copertura.