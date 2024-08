De Stefano e Scappini che show Marinini alla grande nel Trofeo Rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un’altra "Giornata Azzurra" come viene definita in gergo ciclistico la rassegna che prevede più di una gara lo stesso giorno nella medesima località. A Castelfiorentino la cittadina dei professionisti Alberto Bettiol e Kristian Sbaragli, quattro le gare con ilSBG-. Al mattino gli esordienti, nel pomeriggio donne esordienti e allieve. Esordienti: teatro della manifestazione un circuito locale con un breve tratto in salita e gruppo compatto. Gli unici che hanno provato Cupelli Nesti e Frasconi ma senza fortuna. Nella volata finale è sfrecciato per primo Diego Detredicenne della Butese al suo sesto successo, che ha preceduto Belloni, Marini, Staccioli e Martinelli. La Top ten completata dal campione toscano Iacopi, Maffei, Brocchi, Boretti e Mandriani.