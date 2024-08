Dal Senegal per riavere la voce A sei anni operata al Sant’Orsola | Le prime parole tra le lacrime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per la prima volta, da quando è nata, ha parlato. Non solo: è finalmente riuscita a respirare in modo autonomo. Ngone ha seied è nata in, fin da suo primo giorno di vita ha vissuto con una tracheotomia, effettuata nel suo Paese di origine, a causa di una via aerea laringea ristretta che le impediva di respirare normalmente e di parlare. La bambina, come spiegano i medici del Policlinicoche hanno eseguito i complessi interventi, fin dalla nascita respirava attraverso una tracheotomia che non era mai stata sostituita, quindi con un tubo troppo piccolo per la sua età. Dopo i difficili interventi, perfettamente riusciti, Ngone ha potuto così respira dal naso e dalla bocca in autonomia, percependo gli odori che non aveva mai potuto sentire e, seppur sotto, ha iniziato a parlare.