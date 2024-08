Corsa al rincaro nelle RSA | a Bergamo le più costose di tutta la Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024). Non conosce sosta laal rialzo delle retteRSA della provincia di. Dopo l’aumento “monstre” di oltre 8 euro degli ultimi cinque anni, anche nel corso del 2024 alcune strutture hanno ritoccato all’insù le proprie tariffe, nei confronti delle oltre 6400 persone ospiti delle residenze. La ricerca che FNP CISLha condotto in molte delle realtà assistenziali della provincia dimostra infatti che il “caro rette” non tende a mollare la presa: se a livello regionale, negli ultimi cinque anni, l’incremento giornaliero a carico degli ospiti delle RSA è stato di quasi 7 euro, al’aumento è stato di 8, 34 nella tariffa minima e di 8,52 per le tariffe massime. Di fatto, la provincia orobica è quella nella quale le rette sono aumentate di più rispetto a ogni altra provincia lombarda(+11,51%).