Chiesa all’Inter a zero dal 2025? Occhio a un possibile problema

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il nome di Federicoaccende sempre di più il mercato, considerando la sua situazione alla Juventus. Una pista calda per l’Inter, che punta a ingaggiarlo adalla prossima stagione. Ma, in quel caso, bisognerebbe fare attenzione a un potenziale. SITUAZIONE DI MERCATO – Ormai scaricato dalla Juventus, come confermato dalle parole di Thiago Motta, Federicoincendia il mercato. Un nome che fa sicuramente gola, vista la sua situazione. A scadenza di contratto fra esattamente un anno, il nazionale italiano ha reso nota la volontà di non voler rinnovare il suo accordo con il club bianconero. La dirigenza del club torinese lavora chiaramente per evitare di perdere il giocatore a, cercando una cessione per una cifra che può attestarsi attorno ai 20-25 milioni di euro. Anche l’Inter osserva la situazione, seppur non per quest’anno.