Chi è Zheng Haohao la più giovane atleta alle Olimpiadi di Parigi | ha appena finito le scuole elementari

(Di lunedì 5 agosto 2024) Undici anni e undici mesi. I dodici saranno raggiunti solo il prossimo 11 agosto, quando si chiuderanno le. La cinesesarà la piùin assoluto in gara a(la più precoce mai schierata dalla Cina). Un’età notevole, ma non abbastanza per segnare un record assoluto. Quello appartiene al greco Dimitrios Loundras, che, a 10 anni e 218 giorni, partecipò nella ginnastica artistica maschile ai Giochi del 1896 di Atene, conquistando anche il bronzo nelle parle a squadre.gareggerà nello skateboard Park, lo sport piùall’interno dell’universo olimpico.saràla sua seconda presenza, dopo l’esordio assoluto arrivato tre anni fa a Tokyo.