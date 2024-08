Camaiore pronto a stupire L’attacco è tutto rinnovato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella prossima Eccellenza 2024/2025 (campionato che inizia domenica 8 settembre, dopo l’antipasto di Coppa del 1° settembre) ilsi candida decisamente a rivestire un ruolo da assoluto protagonista, se non addirittura da favorito numero uno nel girone A toscano. Del resto la squadra allestita dal presidente/direttore Michele Pardini è davvero di alta qualità in ogni zona del campo ed ha anche le alternative per offrire tante scelte variegate ( sia nel modulo sia negli interpreti) al confermatissimo tecnico Pietro Cristiani, il quale a sua volta potrà essere il valore aggiunto dei bluamaranto essendo un allenatore davvero molto preparato.