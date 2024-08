Bufera social su Maddalena Corvaglia che si scaglia contro la pugile Khelif | Un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024)lasuisuche si ètalaalgerina Imanedefinita “unche siin una”. In un video postato sul suo profilo Instagram, dal titolo “Dove stiamo andando?”, l’ex Velina di Striscia la Notizia è intervenuta sulla questione dell’atleta Imane, accusata di essere un, ipotesi assolutamente smentita dal Cio, secondo cui l’atleta rispetta i parametri richiesti per essere ammessagare olimpiche femminili. “Se unche siin unaha ildiuna, allora un bambino che siin un adulto ha ila guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?” affermanel filmato.