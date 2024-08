Bonaccini gela i compagni | Piedi per terra il governo non cadrà perché la destra è forte nel paese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il campo largo “va bene solo se alternativo alla”, nessun veto a Matteo Renzi ma “vogliamo rispetto”. Poi la doccia fredda aibaldanzosi: “ilnona breve, laè ancoranel”. Così Stefano, neo-eurodeputato e presidente del Pd, in una intervista al Corriere della Sera. “Non ho mai creduto ad alleanze messe assieme solo per battere gli avversari, senza condividere un programma e un progetto didel. Per questo va costruita una coalizione di centrosinistra che non sia solo ‘contro’ la, ma alternativa a questae a questo”.: campo largo solo se c’è un programma seriopoi dice chiaramente di non credere all’eventualità, che circola nelle file delle opposizioni e sui retroscena della stampa, che ilMeloni possa cadere a breve.