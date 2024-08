Bimba di 11 mesi azzannata dal cane di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 agosto 2024) A soccorrere la piccola è stato il padre, che ha ferito l'animale per salvare la figlia. Il cane è stato ricoverato in una clinica veterinaria. La bambina è stata soccorsa e trasferita in ospedale. Una bambina di 11 anni è stata aggredita dal cane di famiglia, un Bull Terrier. L'incidente si è registrato nel pomeriggio di domenica, 4 agosto, a Busto Arsizio, provincia di Varese. Il primo a soccorrere la piccola è stato il padre, che ha ferito l'animale per aiutare la figlia. Sul posto è stato chiesto l'intervento del 118, giunto anche con l'elisoccorso. Sulle condizioni della bambina – che era cosciente dopo l'aggressione – vige il massimo riserbo. Al momento è ricoverata all'ospedale di Milano, mentre l'animale è stato portato in una clinica veterinaria.