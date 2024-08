Benevento | movida sicura controlli dei Carabinieri nel capoluogo della provincia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)intensificati aimpegnati in operazioni di sicurezza e prevenzioneintensificati da parte deidel Comando Compagnia di. Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti sono stati impegnati nell’ultimo fine settimana nelin un controllo capillare del territorio. Obiettivo dell’attività, la vigilanza sui condomini e le abitazioni lasciate incustodite per la partenza in ferie dei proprietari, nel centro urbano e nelle aree anche periferiche, maggiormente colpite dai furti. I militari hanno posto attenzione anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, controllando i punti di ritrovo dei giovani per impedire il verificarsi di episodi di disturbo“quiete” e ubriachezza molesta, fenomeni tipici”.