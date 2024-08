Allarme Bomba all' Università | Evacuato il Dipartimento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'Aquila - Un trolley incustodito scatena l'evacuazione: intervengono gli artificieri Questa mattina è scattato unpresso l'dell'Aquila, portando all'evacuazione deldi Scienze Umane situato in via Nizza, nell'area di San Basilio, nel centro storico della città. La decisione di sgomberare l'edificio è stata presa alle ore 10, dopo che un trolley sospetto è stato rinvenuto incustodito dietro a una tenda parasole. L'intervento immediato delle autorità L'è stato lanciato dal personale dell', in coordinamento con i referenti per la sicurezza e il direttore amministrativo, Pietro Di Benedetto. La procedura di evacuazione è stata attivata immediatamente, come da protocollo di sicurezza, per garantire l'incolumità di studenti e personale.