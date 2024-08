Alba Adriatica e Giulianova | Carabinieri Denunciano Due Automobilisti per Guida in Stato di Ebbrezza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Teramo - Controllati 130 individui e 47 veicoli in un'operazione notturna lungo la costa Idelle stazioni dihanno condotto una vasta operazione di controllo lungo la costa, dalla serata di ieri fino a questa mattina, finalizzata a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative vigenti. L’operazione ha visto l’impiego di radiomobili delle due compagnie, motociclisti e pattuglie a piedi, oltre a una stazione mobile per una copertura capillare del territorio. Controlli e risultati Nel corso dell’operazione, sono stati controllati un totale di 130 individui e 47 veicoli. L’attività deisi è estesa anche a sei locali pubblici, ispezionati per verificare il rispetto delle normative e garantire un ambiente sicuro per gli avventori.