A che ora Alice D’Amato e Manila Esposito oggi in finale alle Olimpiadi | programma tv streaming

(Di lunedì 5 agosto 2024)lunedì 5 agostodisputeranno ladi specialità alla trave e al corpo libero nell’ambito delledi Parigi 2024. Le azzurre torneranno in pedana alla Bercy Arena dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre insiemecompagne e aver partecipato allaall-around (la genovese era in pedana anche ieri, quinta a 67 millesimi dal bronzoparle asimmetriche). Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per giocarsi una medaglia: appuntamentoore 12.38 con la trave eore 14.23 con il corpo libero. In entrambe le gare la favorita è la statunitense Simone Biles. Soltanto un’italiana ha conquistato una medaglia individuale ai Giochi: Vanessa Ferrari, argento al corpo libero tre anni fa a Tokyo.