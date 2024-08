17enne muore per strada di fianco a lei l’amica in arresto cardiaco | ipotesi scioccante

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tragedia nella notte tra il 4 e il 5 agosto a Pavia, dove unaè stata ritrovata senza vita e dia lei18enne in, salvata per miracolo e ricoverata al reparto di Rianimazione in ospedale, ma ancora in condizioni molto gravi e in pericolo di vita. Vicino ai corpi delle due ragazzi è stato trovato un monopattino, ma almeno per il momento è esclusa la possibilità che ci sia stato un incidente, poiché non sarebbero stati trovati segnali di impatto o di cadute. Sul misterioso caso sta indagando la polizia ed è stata coinvolta anche la scientifica, per capire se il malore delle due adolescenti, avvenuto a quanto pare in contemporanea, sia stato causa da qualche sostanza stupefacente.