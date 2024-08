Zac Efron ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un incidente in piscina | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Paura per Zac. L’attore è stato portatoinunina Ibiza. A lanciare la bomba è stato il sito TMZ. Un rappresentante dell’attore hollywoodiano ha detto al portale: “Zac è stato portato income misura precauzionale,un piccolodi nuoto in una villa a Ibiza venerdì sera“. La star del cinema sarebbe stata dimessa dall’e si starebbe riprendendo bene. I dettagli e la dinamica dell’non sono stati resi noti e c’è da capire perché si sia reso necessario il ricovero in. L’attore è stato ritrovato dentro allada due persone che lavoravano nella villa e lo hanno tirato fuori dall’acqua.è in giro per l’Europa per le meritate vacanze. I paparazzi lo hanno immortalato per tutto luglio a Ibiza, St. Tropez, Mykonos e Parigi.