Un aneddoto etrusco che nessuno conosce

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel VI secolo a.C., un uomo giunto da Chiusi si recò alla bottega di Cica d’Arezzo, situata all’epoca dove oggi sorge la piazzetta di San Niccolò. Il visitatore cercava una cura per il re dei Volsini, Porsenna, affetto da un principio di tisi. Cica, un medicone famoso da Tarquinia fino agli Appennini, era rinomato per le sue cure di mal di gola, tachicardia, tisi e molte altre malattie. Si diceva che possedesse antichenze alchemiche sumere e forse anche dell’Estremo Oriente, provenienti da popolazioni stanziate lungo il fiume Azzurro in Cina. Per curare Porsenna, Cica preparò un infuso di gemme di pino che mise in una brocca di cinque litri (equivalente inal volume di sangue contenuto nel corpo umano).