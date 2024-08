Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo essersi messi in cascoben a tre posti con quello a seggiolino partirono, come una semplice famiglia aperta di 1500 anni fa. Necessario è il cascoben gemellato, in quanto ancora la precisione del numero del bagno non si può avere con i cascoben singoli. Ugo, “oggi è una bella giornata e questotridimensionale è veramente limpido, non ha quella falsa mucillaggine, che ci mettevano una volta”!!., “si è vero poi mi diverte, perché io tocco sempre, con i miei arti duttili, sia a riva che al largo!! “. L’addetto bagnino , Mario ” tre miliardi e cinquecentosesantatremilioni l’ ombrellone e tre sdraio!!”. Ugo, ”mma zoppa, non pensavo che ci fosse stato un aumento del 10%!?? “.