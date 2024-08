Traffico Roma del 04-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione è chiusa via Giacomo Puccini per un avvallamento della sede stradale in direzione Via Pinciana nel centro cittadino chiusa via San Teodoro per la via dei fienili via dei Cerchi li spostiamo ad Ostia chiusa per tutta la giornata per una mostra mercato viale delle Repubbliche Marinare 3 Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova in partenza verso i luoghi di villeggiatura ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 di oggi su tutta la rete viale nazionale scusa gli autorizzati dalla legge per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità