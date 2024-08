Stop alla cannabis light | Molte aziende perderanno tutto per noi sarebbe un passo indietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Nei campi la canapa sta cominciando a fiorire, ma non è detto che il raccolto, questa volta, potrà essere venduto. Gli interrogativi che, in queste ore, affliggono i coltivatori della cosiddettasono successivi all’emendamento del ddl sicurezza che è appena stato approvato in una seduta delle commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera. Una proposta che, se a settembre diventasse effettiva, metterebbe in crisi un intero settore che ha una sua importante branca anche a Forlì dove è nato il marchio Cbweed con due negozi in città (in corso Garibaldi e viale Roma) e altre 50 in Italia, senza contare gli altri 130 sparsi in Europa.