Soggiorno per anziani a Cervia | Un bel modo per stare insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il sindaco Luca Lelli nei giorni scorsi è andato a far visita agliche, grazie ad alcuni soggiorni organizzati dalla signora Pina (all’anagrafe Boaretti Maria Giuseppina) hanno trascorso due settimane a. Sono ormai tanti anni ormai che Pina accompagna gliozzanesi (ed alcuni anche provenienti da Comuni limitrofi) ancora autosufficienti, soli, in coppia o con amici, che desiderano trascorrere alcuni giorni di svago in riva al mare. La signora Pina rimane con loro per tutto il periodo del, li aiuta nel quotidiano come prenotare una parrucchiera, reperire medicinali o qualsiasi altra necessità che si dovesse verificare, ma soprattutto organizza per loro tanto intrattenimento.