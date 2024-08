Rossetti che amarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo sport può regalare emozioni indescrivibili ma al tempo stesso essere più crudele di ogni altra cosa. Lo sa bene Gabriele, che nel 2016 è entrato nella storia dello skeet italiano vincendo la medaglia d’oro a Rio de Janeiro e ieri è rimasto escluso dalla finale olimpica per un soffio, chiudendo la prova al settimo posto e quindi primo degli esclusi dalla finale a sei che ha assegnato le medaglie, vinta alla fine dall’americano Hancock, mentre Prince ha conquistato la medaglia d’argento e Lee quella di bronzo. Una beffa atroce per il tiratore di Ponte Buggianese che dopo aver iniziato la propria gara in salita era riuscito a rimontare la classifica serie dopo serie, fino ad arrivare a giocarsi lo shoot-off che alla fine gli è risultato fatale. Ricostruiamo la gara dell’atleta delle Fiamme Oro.