Roma | sorpreso dai nipoti durante furto in casa arrestato 46enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) CRONACA DI– Un cittadino georgiano tenta ilin un’abitazione, ma viene bloccato daidella vittima I Carabinieri della stazioneCentocelle hannoun cittadino georgiano di 46 anni, senza fissa dimora, peraggravato in abitazione. Ilè avvenuto in via Walter Tobagi, presso ladi una donnana di 83 anni che al momento non era presente. L’allarme è stato dato daidell’anziana, di 23 e 19 anni, che hannoil ladro mentre tentava di rubare diversi oggetti in oro appartenenti alla nonna. Il malvivente era entrato nell’appartamento forzando una porta finestra. Sentendo i rumori, isono intervenuti, bloccando l’uomo con la refurtiva. All’arrivo dei Carabinieri, ilè stato trovato in possesso degli oggetti rubati, oltre a strumenti di scasso e numerose chiavi universali, che sono stati sequestrati.