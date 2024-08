Roghi nel Casertano Vigili del fuoco e mezzi aerei in azione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTutte le squadre e ideideldel comando provinciale di Caserta sono impegnati dalla tarda serata di ieri in vari interventi di soccorso perdi vegetsulle montagne di Bellona, Vitulazio e Camigliano, e sulla montagna di San Felice a Cancello. Sul posto, oltre le squadre del Comando, sono arrivate anche le squadre dei Comandi provinciali di Campobasso e Napoli. Molti ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti con molte abitazioni salvate dal lavoro deidel; per sopperire alla richiesta di interventi di soccorso, è stato richiamato anche il personale libero dal servizio. A supporto delle squadre, dalle prime ore del mattino, si sono portati anche idella flotta deideldella direzione regionale Campania. Gli interventi sono tuttora in atto.