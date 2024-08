Rebel Moon | le director' s cut sono andate meglio dei film originali su Rotten Tomatoes?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024)arrivate le recensioni per le's cut Zack Snyder dei suoi- Parte 1: Figlia del fuoco e Parte 2: La sfregiatrice e ci permettono di fare un confronto con i titoli. Ididi Zack Snyder dovevano dare il via a un nuovo franchise fantascientifico per Netflix. Sfortunatamente, le recensioni dei fan e della criticastate in gran parte negative, ed è difficile immaginare che lo streamer si impegni ora nei piani ambiziosi (e costosi) del regista. A Snyder è stato comunque dato il via libera per realizzare le's cut sia della Prima Parte: Figlia del fuoco che della Seconda Parte: La sfregiatrice. I fan hanno messo in dubbio la necessità di queste versioni, soprattutto perché il punto centrale dell'accordo di Snyder con Netflix era che