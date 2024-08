Pistocchi | Conte torni ai tre centrocampisti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Il giornalista Maurizio, alla luce degli allenamenti e delle amichevoli svolti dal Napoli in questo ritiro estivo, commenta così su X: “I risultati delle partite estive contano poco o niente, però l’idea di calcio che ho visto con il Girona non mi ha convinto. I duecentrali Anguissa e Lobotka nel 3:4:3 devono coprire troppo campo, e quando la palla è degli avversari ci sono troppi spazi. Penso chedebba tornare ai tre, nel suo classico 3:5:2 , oppure al 4:3:3 che faceva nel suo primo anno alla Juventus sino alla gara con il Napoli. Questo è il DNA del Napoli“parla delle fatiche dei due centrali di centrocampo. In realtà la fatica è stata dura per tutti.